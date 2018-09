Raffica di incidenti sulle strade: feriti e traffico in tilt

E' di tre ferti il bilancio di due incidenti avvenuti a Schio e a Montecchio, lungo la A4, nel pomeriggio di giovedì. Si tratta solo degli ultimi di una serie di schianti che si sono susseguiti negli ultimi giorni, in concomitanza con il rientro dalle ferie e la ripresa delle attività lavorative. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi.

In A4, circa alle 17, c'è stato un tamponamento tra un'auto e un camion e il conducente della vettura è stato soccorso in codice verde. Più serio l'incidente avvenuto poco dopo, nella zona industriale di Schio dove tre mezzi si sono scontrati e due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere. Entrambi hanno riportato lesioni di media gravità e sono stati trasportati in ospedale dal Suem 118.