Raffica di incidenti nel vicentino: tre feriti

Vigili del fuoco impegnati in diversi incidenti stradali in provincia da questa mattina.

Il primo incidente alle 6:45 lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Montebello e Montecchio quando sono entrati in collisione un mezzo pesante e un furgone: nessuna conseguenza per i due autisti. I pompieri accorsi da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi, che sono stati rimossi dal soccorso stradale liberando le corsie, facendo così riprendere il traffico autostradale. Sul luogo la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada.

Il secondo incidente alle 9.30 nei pressi dell’Ospedale San Camillo De Lellis a Schio per lo scontro tra una Fiat Panda e una Skoda Fabia: tre feriti. La squadra dei vigili del fuoco di Schio ha messo in sicurezza i mezzi mentre l’uomo alla guida della Panda insieme alla passeggera veniva preso in cura dal personale del Suem 118 per essere portati in ospedale. Portato in ospedale anche il conducente dell’altra auto per degli accertamenti sanitari.

Alle 10.45 sempre la squadra di Schio è intervenuta in Via del Lavoro a Thiene per l’incendio della cisterna di autocompattatore della raccolta dei rifiuti urbani. Le fiamme divampate probabilmente per delle braci presenti nei rifiuti hanno innescato la combustione con produzione di fumo che usciva dal cassone chiuso del camion. I pompieri hanno dovuto praticare un taglio nel container del mezzo per poter immettere acqua all’interno e spegnere le fiamme. Il mezzo è stato poi scortato fino al deposito.

Allo stesso orario intervento dei pompieri di Vicenza a Cogollo del Cengio sulla strada del Costo per il ribaltamento di un rimorchio agricolo carico di ceroso: illeso il conducente del trattore. I vigili del fuoco accorsi anche con l’autogru hanno provveduto dopo al recupero del carico dei cereali al raddrizzamento del rimorchio.