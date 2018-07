Schianto tra due auto e un furgone: tre feriti, uno grave

Alle ore 12 circa , i vigili del fuoco sono intervenuti in Piave in località Valproto di Quinto Vicentino per lo scontro tra due auto e un furgone: tre feriti.

I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza i veicoli tra cui un furgone in bilico su un guardrail e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorrere i feriti. Necessario il ricovero in pronto soccorso per il conducente della Ford Focus, mentre l’autista del furgone e dell’auto Citroen feriti in maniera lieve, sono stati medicati sul posto dai sanitari.

La polizia locale e la polstrada hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa un’ora e mezza.