Quinto, si schianta contro una ringhiera: miracolato

Giovedì sera alle ore 22.00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via degli Eroi a Quinto Vicentino per soccorrere un automobilista andato a sbattere contro la ringhiera di un ponte che è stato divelto: illeso il conducente.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto e tagliato gli spuntoni metallici della ringhiera piegati in parte verso la strada. Recuperata anche parte della balaustra caduta nel torrente sottostante. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.