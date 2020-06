Schianto tra moto sul quarto tornante del Grappa: due i morti

Sangue sulle strade della provincia berica. Per cause in corso di accertamento, due moto si sono scontrate all'altezza del quarto tornante del Monte Grappa, tra Costalunga e Camposolagna, nel comune di Romano d'Ezzelino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con il supporto dell'elisoccorso di Treviso, il bilancio è di due morti: un uomo ed una donna, entrambi a bordo della moto che stava scendendo il Grappa. Il conducente della moto che stava invece salendo non ha riportato ferite a seguito dell'impatto. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa.

(articolo in aggiornamento)