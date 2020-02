Gravissimo incidente sulla provinciale: conducente in rianimazione

L'hanno trovato incastrato tra le lamiere dell'auto svenuto e con numerosi politraumatismi. Il grave incidente che ha coinvolto una persona della quale ancora non si conoscono le generalità è avvenuto nel cuore della notte tra sabato e domenica a Valdastico lungo la statale 350 che porta a Folgaria.

Secondo una prima ricostuzione l'uomo sarebbe uscito di strada autonomamente per motivi ancora in corso di accertamento. Sul posto è intevenuta un'ambulanza del Suem che ha portato la vittima dell'incidente in ospedale a Santorso in codice rosso.

(IN AGGIORNAMENTO)