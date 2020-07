Schianto auto-moto: centauro sbalzato contro una recinzione, inutili i soccorsi

Tragedia sulle strade della provincia nella mattinata di mercoledì. Poco dopo le 9, un motociclista ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un'auto.

È successo a Friola di Pozzoleone, in via Bassanese. Il motociclista, proveniente da Bassano, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. In seguito all'urto l'uomo è stato disarcionato dal mezzo ed è finito contro una recinzione, morendo praticamente sul colpo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.