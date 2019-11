Postino investe con l'auto un motociclista: 42enne in ospedale

È finito in ospedale il motociclista 42enne investito nel pomeriggio di giovedì da un'auto delle Poste Italiane con al volante un 49enne di Valstagna.

L'incidente è avvenuto verso le 14:30 in via Cantiere al Feltre. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il postino, dopo essere ripartito con la sua auto al termine di una consegna, ha travolto il motociclista per cause ancora in corso di accertamento.

Il 42enne è stato soccorso dal Suem e ricoverato presso l'ospedale di Feltre con un codice di media gravità.