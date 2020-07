Scontro auto-bici davanti all'ufficio postale: ciclista finisce in ospedale

Nella tarda mattinata di lunedì, una donna al volante di una Peaugeot, si è scontrata frontalmente con una signora in bicicletta. L'incidente è avvenuto in via Riviera Berica, a Ponte di Nanto, all'altezza dell'ufficio postale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad avere la peggio è stata la ciclista che è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 e trasferita in ospedale dove si trova ricoverata in Rianimazione. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.