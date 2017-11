Pojana, schianto tra due auto: ferita una donna

La notte di Halloween, poco prima delle ore 3, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Ponte Alto e Matteotti a Poiana Maggiore per lo scontro tra due autovetture: una donna ferita e due persone illese.

La squadra dei pompieri di Lonigo ha messo in sicurezza le due auto, mentre il personale del Suem ha assistito la conducente della Toyota Yaris, poi trasferita in ambulanza all’ospedale per ulteriori accertamenti. Medicati sul posto i due occupanti della Fiat Punto.

I carabinieri di Noventa Vicentina hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.