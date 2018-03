Pojana Maggiore, frontale tra auto con due feriti: grave una ragazza

Schianto tra due auto verso le 16 del pomeriggio di oggi. Per cause ancora in via di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente a Cicogna di Pojana Maggiore. Nello scontro sono rimaste ferite due persone. Una ventinovenne, le cui condizioni subito sembravano gravissime, è stata invece ricoverata in codice giallo all'ospedale di Vicenza. L'uomo sembrerebbere avere riportato ferite meno gravi ed è stato ricoverato nel veronese.