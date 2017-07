Pojana Maggiore, finisce nel fossato: autista miracolato

Nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle 24, un'auto è finita in un fossato in località Cicogna, lungo la Provinciale XI nei pressi della floricoltura Marcon, in comune di Pojana Maggiore. Miracolato l'autista, assistito dal Suem 118 e trasportato all'ospedale di Schiavonia, ma rimasto cosciente dopo l'incidente.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lonigo per la messa in sicurezza del mezzo.

Pompieri di Lonigo protagonisti anche un'ora prima, stavolta a Gambellara, lungo la SR 11 per l’incendio di un motociclo andato completamente distrutto. Illeso il centauro.