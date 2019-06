Investe ragazzino e lo lascia grave sull'asfalto

Grave incidente a Zanè, in via Puccini, alle 14 e 10 di martedì.

S.M., un 87enne di Thiene, alla guida di una Fiat Punto, stava percorrendo via Puccini con direzione impianti sportivi di Zanè. Giunto all'altezza del civico 17, non riusciva ad evitare l'impatto con la bici di un 12enne, che nel frattempo aveva impegnato la strada proveniente da area privata.

Il ragazzo rovinava al suolo battendo la testa e vomitando.

Il conducente dell'auto gli si rivolgeva dicendo che era colpa sua e, incurante delle sollecitazioni dei testimoni a fermarsi, continuava la propria strada.

I testimoni comunque rilevavano il numero di targa dell'auto e permettevano alla Polizia Locale intervenuta sul posto di procedere con la denuncia in stato di libertà di S.M. per "omissione di soccorso in sinistro con feriti e fuga" - art. 189 c.d.s., in base al quale gli è stata ritirata la patente ai fini della sospensione e rischia una pena fino a 3 anni di reclusione.

Il giovane ciclista si trova in osservazione al Pronto Soccorso di Santorso in codice giallo.