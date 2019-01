Schianto in rotatoria: due feriti e traffico in tilt

E' di due feriti, un giovane in modo lieve, una 40enne più seriamente, e di gravi disagi al traffico il bilancio dell'incidente avvenuto alle 8 e 20 di oggi, mercoledì, alla rotatoria di Pivene Rocchette, tra via Trento e via Santa Eurosia. Sul posto Suem 118, vigili del fuoco e la polizia locale Alto Vicentino.

Una Nissan condotta da un 21enne di Velo D'Astico, proveniente da Cogollo del Cengio e diretto verso Santorso, transitava lungo via Trento e, nell'immetersi nella rotatoria, andava a collidere con la Fiat Seicento condotta da una 40enne di Cogollo del Cengio, già all'interno.

In seguito al forte impatto la Nissan terminava la corsa in via S. Eurosia mentre la Fiat Seicento ruotava di lato posizionandosi trasversalmente sul rondò. La circolazione subiva dei forti rallentantamenti.

Sul posto interveniva un'ambulanza del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santoroso per prestare soccorso alla conducente della Fiat Seicento mentre l'altro conducente dimostrava l'intenzione di recarsi spontaneamente all'Ospedale di Santorso per controlli medici. Sul posto intervenivano anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dei mezzi nonché una ditta privata convenzionata per la pulizia dei detriti dalla carreggiata.