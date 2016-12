Piovene Rocchette: ubriaca si schianta contro un cancello

Mercoledì, alle ore 19.45 circa, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta alla rotatoria presente tra le vie S. Eurosia e Trento del Comune di Piovene Rocchette, a seguito di un sinistro stradale. Più precisamente una Fiat Panda percorreva via S. Eurosia con direzione Cogollo del Cengio quando, giunta in prossimità della rotatoria, perdeva il controllo del mezzo andando ad urtare contro la recinzione di un'abitazione, distruggendo completamente il cancello pedonale e parte della recinzione stessa.

Agli agenti non è certo sfuggito il fatto che la conducente, una 42 enne di Pordenone, presentasse i classici sintomi dello stato d'ebbrezza alcolica. Pertanto, veniva sottoposta a prova etilometrica che rilevava un tasso di alcol superiore a 2,00 g/l, cioè 4 volte oltre il limite.

Per tale motivo gli agenti provvedevano all'immediato ritiro della patente di guida e la conducente veniva deferita alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato d'ebbrezza alcolica. La polizia locale raccomanda di "porsi alla guida solo se non hanno bevuto sostanze alcoliche (in modo particolare in questi giorni di festa), al fine di evitare pesanti conseguenze penali previste dall'art. 186 del Codice della Strada nonchè dalla recente norma che ha introdotto il reato di Omicidio Stradale in caso di sinistro con lesioni gravi o morte di persone".