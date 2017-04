Piovene Rocchette, invade la corsia opposta e si scontra con un'altra auto

Attorno alle 23 di venerdì sera un 56enne di Velo d'Astico è uscito conducendo la sua Fiat Panda dal parcheggio di piazzale della Vittoria a Piovene Rocchette. Nell'eseguire la manovra ha invaso parte dell'opposto senso di marcia entrando così in collisione con una Mini One condotta da un 20enne del posto, che stava percorrendo la via mantenendo regolarmente la propria destra.

Intervenuta sul posto, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio ha constatato lo stato d'ebbrezza alcolica del 56enne e l'ha sottoporsto a prova con etilometro. E' stato quindi rilevato un tasso alcomenico di quasi 3 volte oltre il consentito. Il conducente della Panda è stato perciò deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato d'ebbrezza alcolica con il conseguente ritiro della patente di guida (decurtazione di 10 punti) e il fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni. Infine veniva sanzionato amministrativamente per oltre 200 euro e la decurtazione di ulteriori 6 punti dalla patente di guida, per aver circolato in contromano e per aver superato la linea continua di mezzeria.