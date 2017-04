Piovene Rocchette, auto investe ciclista: ferita una 36enne

Incidente stradale a Piovene Rocchette alle 12:30 di venerdì in via S. Eurosia. Una Fiat 500, guidata da una 67enne di Piovene Rocchette, proveniente da Cogollo del Cengio, nel percorrere via Trento con direzione di marcia Santorso, è entrata nella rotatoria colpendo una bici che già era in circolazione.

Il velocipede, condotto da una 36enne di nazionalità romena residente a Piovene Rocchette, è stato preso in pieno dalla macchina. La conducente ha riportato varie escoriazioni al viso e alla testa ma si è riservata di andare al pronto soccorso nel primo pomeriggio.