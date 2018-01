Piovene Rocchette, volo di 10 metri dal cavalcavia: 37enne miracolata

Volo spaventoso dal cavalcavia di una mini car in via Caltrano a Piovene Rocchette. Miracolata la conducente 37enne che mercoledì mattina verso alle 7:45 ha improvvisamente perso il controllo della vettura uscendo di strada.

L'auto ha fatto un salto di 10 metri e la giovane è uscita dell'auto senza gravi conseguenze. La donna, residente a Piovene Rocchette, alla guida del quadriciclo leggero, percorreva via Caltrano di Piovene Rocchette con direzione Chiuppano. Giunta in prossimità del ponte autostradale, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto, ha perso il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla parte destra della strada.

Nonostante la frenata, il mezzo ha proseguito la marcia colpendo e divergendo la rete di cinta autostradale, per poi terminare la corsa nel sedime autostradale sito a circa una decina di metri più in basso. Soccorsa dal Suem, la 37enne è stata portata sotto choc all'ospedale di Santors con lievi ferite. Impegnati sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.