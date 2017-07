Piovene, 87enne in carrozzina investito sulle strisce da un camion

Grave incidente, giovedì mattina, a Piovene Rocchette. Un 87enne in carrozzina elettrica è stato investito da un autocarro mentre attraversava via Roma sulle strisce pedonali.



Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale Alto Vicentino di Schio, distaccamento di Piovene, un Renault Truck, condotto da S.N., 22enne di Thiene, proveniente da Cogollo del Cengio e diretto verso Santorso, per cause ancora in fase di accertamento, ha investito la vittima. Erano da poco passate le 10 di giovedì mattina. L'anziano è stato portato all'ospedale e non è in prericolo di vita. Il camionista è stato sottoposto a prova etilomterica con esito negativo.

A causa del sinistro stradale si sono creati disagi alla circolazione stradale, anche a causa dell'intenso traffico presente durante i rilievi.