Frontale all'ora di pranzo: due auto finiscono nel fosso, feriti i conducenti

Due veicoli, una Toyota condotta da un 54enne nato a Noventa Vicentina ma residente a San Pietro in Gu e una Ford Fiesta alla cui guida c'era una 32enne di Arzignano, sono stati coinvolti in un incidente stradale avvenuto all'ora di pranzo nell'Alta Padovana.

I conducenti delle due auto stavano percorrendo la Sp94 quando, all'altezza di via Garibaldi, a Piazzola sul Brenta, per cause in corso di accertamento si sono schiantati frontalmente. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia stradale, i Vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118.

Da Padova si è alzato l'elisoccorso: i due feriti inizialmente sembravano in gravi condizioni, poi la loro situazione si è stabilizzata e sono stati trasferiti in pronto soccorso a Cittadella.