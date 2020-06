Incidente mortale in città: dinamica tutta da chiarire, vittima un pedone 50enne

Era da poco passata la mezzanotte di venerdì quando i sanitari del Suem 118 sono intervenuti in via Emanuele Filiberto di Savoia a Vicenza, per un incidente che ha visto coinvolto un pedone ed un'auto.

Secondo le prime informazioni, un uomo sulla cinquantina è deceduto mentre si trovava a piedi su una strada privata a pochi metri dal cancello di un'abitazione. Sulla stessa stradina stava transitando un'auto che è entrata in contatto con il pedone che, sembrerebbe essere stato già a terra prima dell'urto, forse a seguito di un malore o altro.

I sanitari dunque non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche la polizia.