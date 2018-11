Non sarebbe in pericolo di vita ma è comunque in gravi condizioni la persona investita intorno alle 19 in via Borgo Casale, all'altezza del civico 77. Sul posto si sono recati i sanitari del Suem 118, rientrati con un codice giallo, e le forze dell'ordine, per i rilievi e il controllo del traffico. Maggiori dettagli nelle prossime ore.