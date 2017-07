Pedemonte, Centauro si scontra con capriolo: grave

Grave incidente sabato sera intorno alle 21.40 a Pedemonte, sulla strada provinciale 350, tra Casotto e San Pietro (km 31 500).

Un 31enne in moto si è trovato di fronte ad un capriolo e non è riuscito a schivarlo: terribile l'impatto che ha causato un politrauma al centauro e la morte dell'animale.

L'uomo è stato soccorso dal Suem, intubato all'ospedale di Santorso e quindi trasferito a Vicenza in rianimazione. Non sarebbe in pericolo di vita ma ha rimediato diverse fratture.