Schianto all'ora di pranzo: auto contro furgone

Incidente in provincia intorno alle 13 di martedì.

Secondo le prime informazioni, un'auto ed un furgone sarebbero stati coinvolti in un incidente all'altezza di via Cappellari ad Orgiano. Sul posto i sanitari del Suem 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri. Ancora non si conosce lo stato degli occupanti dei veicoli.

(articolo in aggiornamento)