Orgiano, testacoda contro un muro: grave un 40enne

E' di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto attorno alle 15 di lunedì.



Un 40enne al volante di un'Opel Astra ha perso il controllo dell'auto mentre stava percorrendo via Borgomale, da Orgiano in direzione Villa del Ferro, ed è finito contro un muro per poi carambolare in mezzo alla strada. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e consegnarlo alle cure dei sanitari del Suem 118.



Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso: le cause dello schianto sono in fase di accertamento.