Schianto tra auto all'incrocio, due feriti: uno è gravissimo

È di due feriti, portati in ospedale a Vicenza uno in codice giallo e l'altro in codice rosso il bilancio del tremendo schianto avvenuto verso le 12:30 di sabato a Orgiano lungo la provinciale. Per cause ancora in via di accertamento una Golf con a bordo due uomini e una Land Rover si sono scrontati all'incrocio tra via San Feliciano e la strada che porta alla frazione Pilastro.

Ad avere la peggio il conducente e il passeggero - di 39 e 37 anni - della Golf. L'auto, a causa dell'urto, è finita addosso al muretto di un'abitazione mentre la Range Rover è rimasta ferma in mezzo all'incrocio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi ed estrarre le persone rimaste incastrate nella vettura uscita di strada. I sanitari del Suem hanno poi trasportato i feriti in ospedale mentre la polizia locale del Basso Vicentino è intervenuto per la regolazione del traffico che ha subito dei disagi durante i rilievi ancora in corso alle 13:30. illeso il conducente della Land Rover.