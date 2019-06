Si schianta con l'auto contro un albero: gravissimo 29enne

AGGIORNAMENTO ORE 17:00

È un 29enne di Pojana Maggiore la vittima del grave incidente di giovedì pomeriggio a Pojana Maggiore. Secondo la ricostruzione della polizia locale Unione Comuni Basso Vicentino il giovane ha perso il controllo della sua Fiat Panda quando è arrivato sulla sommità del colle Monte San Veneziano in via San Feliciano a Orgiano.

Il ragazzo ha sterzato a sinistra, sbandando e tagliando di netto la provinciale con l'auto, fortunatamente in quel momento priva di altri veicoli. Nel tentativo di recuperare la traiettoria del veicolo, questo è finito su delle buche a lato della strada e ha cominciato a roteare su se stesso diverse volte fino a impattare contro un terrapieno.

Il 29enne è stato sbalzato dall'auto che l'ha superato e si è fermata addosso a un albero. Il giovane è ricoverato in rianimazione al San Bortolo in prognosi riservata.

INCIDENTE SULLA PROVINCIALE

Grave incidente giovedì pomeriggio in via San Feliciano a Orgiano. Per cause in via di accertamento il conducente di una Fiat Panda proveniente da Lonigo -dalle prime informazioni si tratta di un ragazzo di 23 anni - è uscito di srada e si è schiantato contro un albero.

Soccorso dall'ambulanza del Suem, il giovane è stato portato all'ospedale di Padova e da lì successivamente trasferito in elicottero a Vicenza dove si trova ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi è riservata.