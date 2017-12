Orgiano, auto fuori strada, grave donna incastrata tra le lamiere

Alle ore 8.15, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 8 che collega Sossano e Orgiano per un’automobile finita fuori strada: ferita una giovane donna.

I pompieri di Lonigo, non senza difficoltà e utilizzando cesoie, divaricatori, martinetti idraulici e motoseghe hanno liberato la donna, rimasta incastrata nella Renault Modus, finita fuori strada in un fossato ha in mezzo agli arbusti.

La ferita leonicena è stata presa in cura dal personale del suem 118 ed elitrasportata in ospedale a Vicenza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.