Orgiano, 70enne travolta da un'auto: gravissima in ospedale

Grave incidente in via Teonghio a Sossano verso le 18:30 di mercoledì pomeriggio. Per cause ancora in via di accertamento una 70enne è stata travolta da una Clio condotta da un uomo. L'anziana stava camminando per una strada di campagna scarsamente illuminata quando è avvenuto lo schianto.

I vigili del fuoco hanno visto l'incidente per puro caso, tornando da un'uscita, e hanno prestato i primi soccorsi facendo luce sul luogo del sinistro. Sul posto è arrivato il Suem che ha ricoverato l'anziana in codice rosso per il grave trauma cranico e le multiple e profonde lesioni sopratutto sul volto. I rilevi sono stati effettuati dal consorzio della polizia locale