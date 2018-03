Noventa Vicentina, "schinca" per salvare il gatto: auto finisce nel fosso

Nel pomeriggio, alle ore 14.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Capovilla a Noventa Vicentina per un’auto finita all’interno di un fossato, che delimita un’abitazione: illeso il giovane guidatore 19enne finito fuoristrada per non investire un gatto.

La squadra di Lonigo ha messo in sicurezza la vettura con dei puntelli telescopici per predisporre il recupero da parte del soccorso stradale e un palo della pubblica illuminazione, abbattuto dalla Ford Ka. Solo tanto spavento per il diciannovenne del posto alla guida dell’auto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.