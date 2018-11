Schianto tra auto: una si cappotta e finisce nel fossato

Schianto tra due auto nella mattinata di sabato in via Ponte Cazzola a Noventa Vicentina. Una Mitsubishi L200 è finita nel fossato. I vigili del fuoco di Lonigo, ahnno estratto il conducente della vettura, un padovano 72enne che è stato affidato alle cure dei sanitari per essere portato in ospedale

Alla guida dell'altra auto, una Mercedes classe A, un 72enne di noventano che è rimasto illeso. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.