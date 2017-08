Noventa, si schianta contro un platano: rischia di morire nel rogo

La notte scorsa, intorno a mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Zanettini a Noventa Vicentina per un principio d’incendio di un’auto che dopo la perdita di controllo del conducente è finita contro un platano.



I pompieri di Lonigo hanno spento e messo in sicurezza l’auto, mentre l’autista era già assistito dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la rimozione dell’auto.