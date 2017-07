Nove, schianto auto-moto: grave centauro

Un incidente verso le 18:30 di lunedì ha visto coinvolti una autovettura e una motocicletta. Per cause ancora in via di acccertamento lo schianto, avvenuto a Nove via Segavecchia, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la strada e dei sanitari del Suem.

Ad avere la peggio il motociclista, ricoverato in codice giallo all'ospedale di Bassano