Non tira il freno a mano e l'auto finisce giù dall'argine

Va a prendere il ticket del parcheggio e nel frattempo l'auto scivola giù per la sponda del Bacchiglione. L'episodio è accaduto lunedì mattina in via Giuriolo in città.

Il conducente, mentre stava mettendo i soldi nel parchimetro, ha visto la propria vettura rotolare in fondo all'argine del fiume, fermandosi a pelo dell'acqua. L'uomo, probabilmente, non aveva messo il freno a mano lasciando l'auto in folle.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza che, con l'autogrù dei colleghi di Padova, hanno recuperato il mezzo. Nessuna persona è rimasta ferita.