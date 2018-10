Non si ferma al semforo rosso e tampona due auto: ubriaco fradicio

Alle ore 20.30 di ieri, sabato, due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Riva del Cristo di Schio per il rilievo di un sinistro stradale.

5 volte oltre il limite

Una Renault Megane condotta da un 41enne di Piovene Rocchette stava percorrendo la via con direzione Schio centro. Giunta in prossimità dell'intersezione semaforica presente con via Lungo Gogna andava a tamponare una Jeep Cherokee e una Toyota Yaris che precedevano con medesima direzione di marcia, ferme pefchè il semaforo era rosso.

Il conducente della Megane, sottoposto a prova con etilometro, presentava un tasso alcolemico di quasi 5 volte superiore a quello consentito. Per tale motivo la patente veniva immediatamente ritirata, il veicolo sottoposto a sequestro ai fini della confisca ed il conducente deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per aver provocato un sinistro stradale (senza feriti) guidando sotto l'influenza di alcol.