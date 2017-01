Neve e ghiaccio sulle strade: raffica di incidenti nel Vicentino, code in A4

Neve e ghiaccio. Numerosi disagi ed incidenti sono stati provocati, sin dalle prime ore del lunedì mattina, sulle strade di tutto il Vicentino. Fortunatamente non si segnalano feriti gravi ma la circolazione è seriamente compromessa, soprattutto in prossimità dei centri maggiori.



Nonostante le previsioni diffuse nelle scorse ore, i cittadini lamentano la mancanza di un intervento preventivo da parte dei Comuni per lo spargimento di sale lungo le arterie principali.



Inoltre un incidente in A4 tra i caselli di Montebello e Vicenza Ovest in direzione Venezia ha provocato 8 chilometri di coda. Articolo in aggiornamento