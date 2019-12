Tragica uscita domenicale: ciclista muore travolto da un'auto

Domenica mattina di sangue sulle strade della Marca. Verso le ore 10, infatti, un ciclista è stato improvvisamente investito da una piccola utilitaria di colore bianco che ha poi terminato la sua corsa in un fossato a bordo strada. Il sinistro mortale è avvenuto in via Marangona a Bessica di Loria, in zona Case Marin nei pressi dell'azienda Bigolin Srl.

L'impatto, dovuto alla perdita di controllo del mezzo da parte del guidatore, tanto da invadere la corsia di marcia opposta, è stato importante e l'uomo in sella alla bici, Giuseppe Dal Santo 56enne di Thiene, è morto sul colpo. Sul posto sono comunque intervenuti il Suem 118, i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e la polizia stradale per tutti i rilievi di rito.

