Multi tamponamento lungo la SP349: una donna ferita

Tamponamento tra tre auto, oggi, sabato, poco dopo mezzogiorno, lungo la SP 349, a Thiene. Una donna è rimasta ferita, per fortuna in modo lieve.

P.B., 54enne di Vicenza, alla guida di unaToyota Yaris, si stava dirigendo in direzione del capoluogo quando ha tamponato la Punto di un 46enne di Thiene, ferma in coda. Quest'ultima, per l'urto, finiva contro l'auto che la precedeva, una Yaris con a bordo un 36enne di Costabissara. Ferita la passeggera della Punto, che è stata trasportata all'ospedale di Santorso.

Per i rilievi e la regolazione dell'intenso traffico è intervenuta una pattuglia della Polizia Loale Nordest Vicentino sede di Thiene.