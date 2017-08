Mountain bike travolta da auto: 56enne gravissima

E' in gravissime condizioni una ciclista 56enne di Monte di Malo travolta, giovedì mattina alle 11, mentre pedalava in sella alla sua mountain bike.



Secondo quando ricostruito dalla polizia locale del Distaccamento di Piovene Rocchette del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, la donna è stata investita da un'autovettura Ford Fiesta condotta da un 66enne di Posina stava percorrendo la Sp 81 con direzione Arsiero, nella stessa direzione di marcia della vittima.



A causa delle conseguenze riportate dall'urto, la donna veniva prontamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e ricoverata in codice rosso presso l'Ospedale Alto Vicentino di Santorso. Il conducente del mezzo, sottoposto a prova etilometrica è risultato negativo.