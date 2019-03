Scontro auto-moto: centauro gravissimo

Gravissimo incidente stradale poco prima delle 12 nella zona industriale di Onigo di Pederobba, lungo la strada statale Feltrina, all'altezza del locale "Sushi Panda". Un motociclista, C.M., di 35 anni, residente a Solagna (Vicenza), in sella ad uno scooter, si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un'auto: l'uomo, soccorso dagli infermieri del Suem 118 e trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, ha riportato ferite molto gravi. Le condizioni del 35enne sarebbero molto gravi; ha riportato un forte trauma cranico, una contusione bilaterale, traumi e una frattura facciale.

Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Vittorio Veneto che dovrà ora chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto accertato un'auto, una Ford Mondeo con al volante un residente della zona, di origine straniera, ha svoltato a destra per entrare in un parcheggio e il 35enne che procedeva nella stessa direzione di marcia non ha potuto evitare l'impatto, finendo contro la fiancata destra dell'auto e finendo la sua corsa contro un muretto di recinzione all'ingresso del parcheggio.

Da Trevisotoday