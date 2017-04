Arsiero, centauri volano nella scarpata: gravissimi

Un sorpasso azzardato, la moto che finisce fuori strada, e i due centauri a bordo che cadono giù per una scarpata: un volo di 15 metri per l'uno, di 25 per l'altro. Sul posto intervengono i vigili del fuoco per recuperare con corda i due, trovati in gravi condizioni.

Sul posto anche carabinieri e tre ambulanze del Suem, ma vista la gravità e l'urgenza della situazione, i centauri sono stati soccorsi da due elicotteri giunti da Verona e Trento e trasportati con codice rosso in ospedale