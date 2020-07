Moto fuori strada: morto un 38enne, ferita una 22enne

E' di un morto e una ragazza ferita gravemente il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto all'alba di domenica , poco dopo le 5.40, in provincia di Treviso a Ramon di Loria, in via Ca' Leoncino. Come riporta Trevisotoday, una moto è uscita di strada, per cause in corso di accertamento e le due persone a bordo sono state disarcionate dal mezzo.

Per Davide Tesfazsion, 38enne di Bassano del Grappa che era alla guida, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Ferita in modo serio ma non in pericolo di vita la ragazza che si trovava con lui: B.A., 22enne di Mussolente che è stata trasportata in ambulanza, dal Suem 118, all'ospedale di Castelfranco Veneto. Sul posto, per i rilievi di legge, intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Treviso.

