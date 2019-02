Gravissimo dopo incidente con bimbo: padre muore dopo un mese

Dopo un mese di agonia, è morto Vladimir Iovu, il 38enne moldavo rimasto ferito in modo gravissimo in un incidente stradale vicino al cimitero di Santorso, il 29 dicembre. In auto con l'uomo c'era anche il figlioletto di 3 anni e mezzi, che venne trasportato in elicottero all'ospedale di Verona in condizioni critiche. Purtroppo il padre non ce l'ha fatta.