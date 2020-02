Perde il controllo dell'auto e finisce contro un camion in sosta: 18enne muore sul colpo

La tragedia intorno alle 13 di giovedì, a Fara Vicentino. Mirko Munaretto, operaio 18enne di Salcedo, era al volante di una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, mentre stava transitando su via Astico, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a finire sotto un camion in sosta. All'interno del mezzo pesante un 47enne slavo, G.M., che stava riposando in cabina nell'attesa che arrivassero le 13.30 per caricare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i Vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Dopo il nulla osta del magistrato si è proceduto ad alzare la parte posteriore dell'autoarticolato per sfilare la vettura, finita quasi completamente sotto il telaio del mezzo pesante ed estrarre il corpo del ragazzo. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco, sono terminate dopo circa 2 ore e mezza.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto il giovane procedeva a velocità sostenuta e, a seguito di un sorpasso azzardato, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il camion.