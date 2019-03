Schianto in A4 tra auto e tir: morto un 40enne

Grave tamponamento tra automobile e tir all'ingresso dell'area di servizio di Arino di Dolo, sull'autostrada A4, in direzione Venezia. A seguito dell'incidente ha perso la vita il conducente alla guida di un'Alfa Romeo Giulietta, morto prima dell'intervento dei soccorsi. Si tratta di Marco Santorso, residente a Sarcedo (Vicenza) e figlio dell'assessore Gianfranco. Lo schianto è avvenuto poco prima della mezzanotte e le cause sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Anche un furgone sarebbe stato coinvolto, seppur solo parzialmente.

L'intervento dei soccorsi

Compito dei vigili del fuoco, giunti sul posto poco dopo l'allerta da Padova e Mira, è stato quello di mettere in sicurezza i mezzi e prestare soccorso alle persone coinvolte. I sanitari del Suem, invece, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente, un 40enne. I rilievi del sinistro sono spettati agli agenti della polizia stradale. Sul posto anche il coordinatore alla viabilità di Cav. Ancora al vaglio le cause che hanno portato allo scontro mortale.

Da Veneziatoday