Schianto moto-camion nel Trevigiano: muore centauro 27enne

Martedì mattina, pochi minuti dopo le ore 10, un terribile incidente stradale è costato la vita a Luca Bontorin giovane di soli 27 anni, originario del comune di Romano d'Ezzelino.

La tragedia si è consumata in via Molini, a Borso del Grappa. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto condotta dal 27enne è andata a schiantarsi contro un camion guidato da un uomo residente a Borso del Grappa. Inutile l'intervento dei sanitari del Suem 118. Per il giovane centauro non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.

Profondo il cordoglio del sindaco di Borso del Grappa, Flavio Dall'Agnol: «Appena sono venuto a conoscenza dell'incidente sono subito rientrato dalla montagna dove mi trovavo per qualche giorno di vacanza - commenta - E' una notizia che mi rattrista molto, conosco bene l'uomo alla guida del camion e sono vicino ai familiari del giovane centauro che ha perso la vita nello schianto».

Classe 1992, Luca Bontorin era un grandissimo appassionato di moto, come dimostrano le numerose foto pubblicate sul suo profilo Facebook in compagnia della sua inseparabile Yamaha. Una tragedia inaspettata che ha lasciato sconvolti e senza parole i tanti conoscenti del giovane 27enne vicentino. (da Trevisotoday.it)