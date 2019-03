Morto in moto in Algeria il papà del ministro Erika Stefani

Tragedia in Algeria: il padre di Erika Stefani, ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie del Governo Conte, è morto improvvisamente oggi in una competizione motociclistica. Giovanni Stefani, di Trissino, dove ha una macelleria, lascia la figlia, un figlio e la moglie. La moto era la sua grande passione (articolo in aggiornamento)