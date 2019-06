Frontale auto-moto durante il test ride: morto 44enne

Il dramma si è consumato domenica alle 14.30 lungo la strada provinciale Valgadena in direzione Foza. La vittima è Andrea Sartor, di Schio. Il conducente dell'auto, P.P., 46 anni, di Enego, è stato denunciato per omicidio stradale, come prevede il Codice