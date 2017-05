Gallio, incidente mortale: il conducente era ubriaco

Lutto cittadino a Gallio per i funerali di Davide Caprin, 27 anni, che saranno celebrati mercoledì alle 14.30. Il giovane agente immobiliare ha perso la vita all'alba di domenica in un tragico schianto a Canove di Roana, quando rientrava da una serata di festa con due amici, anche loro rimasti feriti.



Le analisi effettuate sul conducente, C.B., di poco più giovane della vittima, hanno rilevato un tasso etilico superiore alle 0,5 g/l ma inferiore all'1,5; il giovane è stato indagato per omicidio stradale, lesioni aggravate e guida in stato d’ebbrezza.