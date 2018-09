Perde il controllo della moto, morto centauro 72enne

Nel pomeriggio di oggi, sabato sulla strada che da Pedescala porta a Rotzo, all’altezza del quarto tornante, un motociclista a bordo della propria Kawasaki 1400, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo cadendo e sbattendo violentemente a terra, decedendo.

La vittima è stata identificata in Fabio Cracco , 72enne di Verona